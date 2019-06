Ramona Ioana Bruynseels candideaza la alegerile prezidentiale din partea Partidul Puterii Umaniste 

Ramona Ioana Bruynseels google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei peste 700 de delegati prezenti la congres au desemnat-o in unanimitate de voturi pe Ramona Ioana Bruynseels drept candidatul Partidului Puterii Umaniste la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. „Voi fi un candidat serios, consistent si credibil in alegerile pentru cea mai inalta functie in stat. (…) In perioada urmatoare voi face cunoscute prioritatile candidaturii mele. Vor fi teme concrete, necesare, fara populisme si fara excese, va fi o candidatura fara minciuni, fara promisiuni desarte si neacoperite, cinstita si onesta”, a declarat Ramona Ioana Bruynseels, la congresul PPU, conform Agerpres. De asemenea, delegatii Partidului Puterii Umaniste ...