Ramona Ioana Bruynseels pregatește o noua mișcare, dupa DEMISIA din PP-USL

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Ramona Ioana Bruynseels, a demisionat din PP-USL și anunță că va începe un nou proiect politic, cel mai probabil fiind vorba despre un partid.

”Da. Încep un nou proiect.

Intrăm în ultima lună a acestui deceniu. Un moment important de conexiune cu următorul deceniu. Un deceniu care îmi doresc să aducă României tot ce poate el mai bun. Dar asta nu se poate întâmpla fără noi și fără o implicare clară a noastră în dezvoltarea țării noastre și în redobândirea mândriei noastre naționale.

Anul acesta a fost unul extrem de important pentru mine și pentru ‘calea’ vieții mele. Am candidat la prezidențiale și am făcut-o din tot sufletul, gândindu-mă la fiecare dintre voi, cei care, la fel ca mine, nu vă regăseați în profilul politicianului român actual. A fost o experiență incredibilă. Le mulțumesc Umaniștilor pentru că au văzut în mine un potențial candidat bun și pentru onoarea de a-mi fi propus să îi reprezint în această cursă. Da, PPUSL este un partid aflat la început de drum dar care are o doctrină extrem de necesară României, una în care am crezut și cred în continuare. Tocmai de aceea, acum, la sfârșit de proiect de candidatură, le mulțumesc membrilor PPUSL pentru sprijin și le doresc mult succes în continuare în misiunea lor de a aduce Demnitate, Onoare, Curaj scenei politice din România.

În același timp însa, eu îmi voi continua propriul drum. După cum v-am menționat de la început, voi rămane implicată în viața civică din România, încercând să reprezint oamenii care cred în mine cât mai bine și să aduc un plus de încredere și speranță în viețile lor. Dacă nu am reușit să devin Președintele Oamenilor, nu înseamnă că nu sunt a Oamenilor în continuare.

Așadar, în perioada următoare am să vă anunț noul meu proiect. Unul pentru oameni si țară.

Este 1 decembrie 2019, Ziua României. Acesta este cadoul și, totodată, responsabilitatea mea pentru România. Asta voi face în continuare.

Detaliile vor urma. Rămâneți aproape.”, scrie Ramona Ioana Bruynseels.