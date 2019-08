Ramona Manescu declara ca nu va pleca din Guvern

Ramona Manescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul de Externe, Ramona Manescu (ALDE), a declarat luni, dupa ce partidul sau a decis sa iasa de la guvernare, ca ea nu va pleca de la Palatul Victoria chiar daca risca sa fie data afara din partid. "Eu am acceptat aceasta onoare de a fi ministru de Externe pentru ca am considerat ca politica externa e importanta, cred ca e important sa fim parteneri seriosi pina la capat. Eu am inteles decizia ALDE, o respect, dar in momentul acesta Romania sa dea semnale ca e inconsecventa la nivel exterior cred ca e un lucru rau. Eu imi asum sa raman in continuare (...) pentru ca suntem intr-un moment in care vor fi decizii pentru Romania. Imi asum eu sa pierd politic la nivel intern, dar sa nu piarda Rom ...