Ramona Manescu, noul ministru de Externe, despre presedintia Consiliului UE: ''Cei care au lucrat pentru presedintie sunt niste oameni de valoare''

Ramona Manescu este prima femeie din Romania in pozitia de ministru al Afacerilor Externe. Invitata in cadrul unei emisiuni noul ministru de Externe a vorbit despre parcursul sau profesional, cat si despre aspectele cu privire la politica romaneasca pe care doreste sa le implementeze. „A fost si un context care a favorizat numirea mea la acest minister. Experienta mea care am acumulat-o si rapoartele pe care le-am gestionat i-au convins pe colegii mei ca sunt potrivita pentru aceasta pozitie. Cred in politica externa proactiva, Romania fiind un partener loial dovedit in cadrul UE NATO, merita pe deplin sa-si satisfaca dorintele care i se convin conform tratatului", a precizat Ramona Manescu.