Ramona Manescu, posibil inlocuitor pentru Rovana Plumb la postul de comisar european

Ministrul de Externe, Ramona Manescu, are sanse mari pentru postul de comisar european roman, dupa ce Rovana Plumb a primit un vot negativ, joi, in Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI) a Parlamentului European pentru functia de comisar european, potrivit unor surse de la Bruxelles. Pe Manescuo ajuta faptul ca a fost membru PPE, a fost ministru al Transporturilor si a activat in comisia pentru transport a Parlamentul European. Rovana Plumb, audiata in Comisia juridica a Parlamentului European In aceste zile, Manescu se afla in SUA, unde a plecat in delegatie cu premierul Viorica Dancila si alte membri ai Guvernului, dar ar urma sa se alature si presedintelui Klaus Iohannis, si el prezent in SUA, la ...