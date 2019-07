Ramona Manescu: Vreau sa demonstrez ca si o femeie poate sa se ridice cu succes la inaltimea functiei pe care o detine

Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, a declarat joi că doreşte să demonstreze că şi o femeie poate să se ridice cu succes la înălţimea funcţiei, arătând că a existat un "context care a favorizat numirea sa" şi că a contat că se înţelege cu premierul Viorica Dăncilă. "Sunt cu atât mai bucuroasă de această numire, dar mai ales mă simt foarte, foarte responsabilă de poziţia pe care o am, pentru că îmi dau seama, în afară de faptul că sunt prima femeie ministru al Afacerilor Externe în România, că vin după nume foarte grele şi vreau să demonstrez că şi o femeie se poate ridica cu succes la înălţimea funcţiei pe care o deţine", a afirmat Ramona Mănescu la Antena 3. Ea a apreciat că a existat un context care a favorizat numirea sa ca ministru de Externe. "Cred că a fost şi un context care a favorizat numirea mea la acest minister, dar în afară de aceasta, cred că colegii mei din ALDE şi coaliţie mă cunosc foarte bine, cunosc parcursul meu şi profesional şi politic şi într-adevăr parcursul meu s-a axat pe relaţii internaţionale, diplomaţie. (...) Probabil că relaţiile pe care am reuşit să le stabilesc din aceste poziţii, experienţa pe care am acumulat-o şi rapoartele pe care le-am gestionat i-au convins pe colegii mei că sunt potrivită pe această poziţie. Şi eu sper să reuşim să aducem în politica externă românească o poziţie de negociere activă, pentru că (...) eu cred în negocierea activă şi în politica externă proactivă şi în faptul că România, fiind un partener loial şi responsabil dovedit în cadrul UE şi NATO, merită pe deplin să îşi satisfacă dorinţele, cerinţele care i se cuvin", a afirmat Mănescu. Ministrul de Externe a arătat că se înţelege cu premierul Viorica Dăncilă şi că relaţia cu aceasta a contat în cazul numirii sale. "Relaţiile interumane contează poate cel mai mult, iar în diplomaţie mai mult decât în orice alt domeniu. Contează foarte mult să poţi să comunici cu cineva, să ai un canal de comunicare direct cu cineva, fie că este ministru, prim-ministru, colegi cu care lucrezi. Sigur că a contat şi faptul că eu şi doamna premier ne înţelegem, ne cunoaştem de foarte mult timp, am lucrat pe anumite dosare şi este nevoie întotdeauna într-o relaţie de încredere şi încrederea există', a spus Mănescu. Ea a afirmat şi că în ceea ce priveşte colaborarea cu preşedintele Klaus Iohannis aceasta trebuie să fie instituţional corectă. "Cred că nu avem de ce să creăm nici tensiuni, nici conflicte doar pentru că provenim din partide diferite", a spus Mănescu. Ramona Mănescu, Nicolae Moga şi Mihai Fifor au depus miercuri, în faţa preşedintelui Klaus Iohannis, jurământul de învestitură în funcţiile de miniştri de Externe şi Interne şi, respectiv, de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)