Rapid il vrea pe Matias Roskopf de la FC Hermannstadt

Rapid vrea cu orice preţ să promoveze în prima ligă încă din sezonul următor. Pregăteşte temeinic campania de achiziţii din vară, iar un nume care ar urma să ajungă sub comanda lui Daniel Pancu este Matias Exequiel Roskopf (21 de ani), potrvit gsp.ro.

Aflat în acest moment sub contract cu FC Hermannstadt, argentinianul a fost adus în România de Florin Manea, cel care ocupă şi o funcţie oficială în conducerea giuleştenilor. Roskopf are o situaţie mai complicată. A ajuns în Liga 1 pentru un transfer la FC Botoşani, dar mutarea a picat. Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, declara că Boca Juniors vrea să păstreze procente din următorul transfer al fotbalistului, dar şi că FC Botoşani nu îl poate da afară.

Ulterior a ajuns la FC Hermannstadt, dar nu a prins nici aici minute. Vasile Miriuţă a făcut public motivul: ”Nu sunt făcute încă actele. Fiind extracomunitar, are nevoie de mai multe hârtii şi durează din câte am înţeles. Chiar am vorbit cu el şi m-a întrebat dacă ştiu ceva. A rămas să vorbesc cu preşedintele, să vedem ce se întâmplă. Durează între 60 – 90 de zile totul, din câte am înţeles. Nu are dublă cetăţenie. Dacă avea, se rezolva mai repede. Aşteaptă cetăţenia italiană, aşa mi-a zis. Dar până în vară nu o primeşte”, spunea acesta pentru ProSport.

Atacantul a mai evoluat până acum la echipa secundă a Bocăi Juniors şi la CA Torque (Uruguay), unde a fost împrumutat anul trecut.