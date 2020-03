Raport al London Business School: Recesiunea economica este inevitabila. Cat de lunga va fi revenirea

Un studiu al Facultății de Business din Londra (London Business School), citat de Ziarul Financiar, arată că recesiunea economică este inevitabilă în Uniunea Europeană și SUA și probabilă pe piețele emergente, în contextul crizei Covid-19. Principalele concluzii ale raportului: – Majoritatea economiştilor din Europa şi Statele Unite anticipează producerea unei recesiuni majore. Analiştii europeni au The post Raport al London Business School: Recesiunea economică este inevitabilă. Cât de lungă va fi revenirea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.