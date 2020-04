Raport al Oxfam: O jumatate de miliard de persoane ar putea ajunge in saracie, in urma pandemiei

Pandemia de coronavirus ar putea arunca în sărăcie o jumătate de miliard de persoane în întreaga lume, a avertizat joi organizaţia de caritate Oxfam cu sediul în Marea Britanie, citată de DPA și Agerpres. Organizaţia a făcut apel la liderii mondiali să cadă de acord asupra unui pachet de salvare economică pentru a menţine ţările The post Raport al Oxfam: O jumătate de miliard de persoane ar putea ajunge în sărăcie, în urma pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.