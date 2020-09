Raport Expert Forum: Campanie electorala din 2020, mai scumpa decat cea din 2016. Peste 86% din suma provine din fondurile candidatilor și doar 1% din donații

Expert Forum a realizat un raport de monitorizare a finanţării campaniei electorale, pe baza cifrelor pe care partidele şi candidaţii le-au depus la Autoritatea Electorală Permanentă. AEP a raportat contribuţii ale competitorilor în valoare de 125.238.229,33 lei, din care 3.086.207,26 lei provin de la candidaţii independenţi. ”Suma totală ne arată că finanţarea din 2020 va […] The post Raport Expert Forum: Campanie electorală din 2020, mai scumpă decât cea din 2016. Peste 86% din sumă provine din fondurile candidaţilor și doar 1% din donații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.