Raport FARA PRECEDENT intocmit de ONU și 130 de guverne: omul și un milion de specii de pe Terra sunt amenințate cu dispariția

Aproape un milion de specii de pe Terra - plante, animale, insecte - sunt amenințate cu dispariția, un declin "fără precedent" înregistrându-se în acest domeniu, potrivit unui raport finanțat de ONU și de peste 130 de guverne, informează dpa.com, relatează Mediafax.

Omenirea trebuie să facă "o schimbare fundamentală" dacă vrea stoparea tendințelor negative, potrivit raportului realizat de The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES, un organism interguvernamental privind biodiversitatea și ecosistemele), lansat luni într-o conferință care a avut loc la Paris.

Raportul prezintă "o imagine sinistră", a declarat șeful IPBES, Robert Watson. "Distrugem fundațiile economiilor, mijloacelor de trai, securitatea alimentară, sistemele de sănătate și calitatea vieții la nivel mondial", a mai spus acesta.

Printre cauzele majore ale acestui declin se numără modificările privind folosirea resurselor, agricultura și pescuitul industriale și schimbările climatice provocate de industria combustibililor fosili.

Rata de dispariție a speciilor se accelerează și este în prezent de zece până la sute de ori mai mare decât media înregistrată în ultimii 10 milioane de ani, potrivit aceluiași raport.

Numărul de specii vizate de dispariție reprezintă o optime din totalul estimat pe Terra.

Mai mult de jumătate din speciile vizate nu mai au habitat și nu mai pot supraviețui pe termen lung fără o schimbare în acest sens.

Watson a mai spus că este necesară o "reorganizare fundamentală la nivel global" privind tehnologia, economia și societatea.

De asemenea, sistemele economice și financiare globale trebuie să evolueze "pentru a construi o economie sustenabilă la nivel global, departe de actuala paradigmă limitată a creșterii economice", se mai arată în raport.

Totodată, eforturile de a reduce cantitatea de deșeuri și consumul de bunuri sunt esențiale, mai spun autorii raportului.

Aceasta este o constatare în acord cu ceea ce numeroşi oameni de ştiinţă prezintă, de mai mulţi ani, drept începutul celei de a şasea ”extincţii în masă” - nemenţionată în raport - şi prima de care omul este responsabil.

Ea este totodată ”prima care ar putea să fie oprită, dacă acţionăm în mod decisiv acum”, notează preşedintele ONG-ului Nature Conservancy Mark Tercek.

”Nu este prea târziu să se acţioneze, însă doar dacă începem să o facem acum” şi printr-o ”schimbare transformatoare” a societăţii noastre, cu scopul de a încetini ”motoarele” pierderii biodiversităţii, care ameninţă omul cel puţin la fel ca modificările climatice, mai avertizează Robert Watson, relatează News.ro.

Cine sunt vinovații?

Principalii cinci vinovaţi sunt identificaţi în mod clar în text - la care au lucrat 450 de experţi, timp de trei ani - sunt, în ordine: