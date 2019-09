Raport final INML in cazul Caracal: Oasele din padure apartin unei fete de 15-19 ani, iar cele din curte sunt de origine animala

Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" a transmis, miercuri, catre DIICOT raportul final in privinta fragmentelor osoase gasite pe 5 august in padure, in cazul Caracal si despre care Gheorghe Dinca a sustinut ca ar fi ale Luizei Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie.