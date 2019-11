Raport global: Democrația din Romania a inregistrat in 2017-2018 unul dintre cele mai mari regrese din lume, alaturi de Ungaria, Turcia și Serbia

România figurează printre cele cinci state ale lumii unde, în ultimii ani s-au înregistrat cele mai mari regrese ale democrației, relevă studiul „Starea globală a democrației 2019”, realizat de International Institute for Democracy and Electoral Assistance, o organizație interguvernamentală cu sediul la Stockholm, care are ca scop promovarea democrației. Studiul a fost dat publicității marți, […]