Raport oficial: Mai multe infectari cu SARS-CoV-2 și mai puține teste. Grupul de Comunicare Strategica explica

Un număr mare de infectări a fost înregistrat în ultimele 24 de ore, la două zile după 1 Mai și două săptămâni de la Paște. Oficialii au și o explicație: 200 din cele 431 de cazuri au fost raportate cu întârziere de DSP-uri. Cifrainfectărilor de duminică este de aproape 3 ori mai mare decât bilanțul […] The post Raport oficial: Mai multe infectări cu SARS-CoV-2 și mai puține teste. Grupul de Comunicare Strategică explică appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.