Raport ONU: Pandemia va adanci decalajul de saracie extrema dintre femei si barbati

Criticul lui Vladimir Putin Alexei Navalnîi a fost în mod ”indubitabil” otrăvit cu o neurotoxină din clasa Noviciok, a anunțat miercuri guvernul de la Berlin, potrivit The Guardian. Agentul neurotoxic a fost folosit în trecut în mai multe tentative de asasinare a unor personaje incomode pentru Kremlin.

Ungaria a anunţat miercuri, 2 septembrie, că a înregistrat 365 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare număr de infectări zilnice de până acum, în condiţiile în care oamenii se întorc din vacanţe şi începe noul an şcolar.

Roxana Paturca, unul dintre cei patru parlamentari PSD exclusi din partid dupa ce au absentat de la dezbaterea din Parlament a motiunii de cenzura, s-a inscris in PNL.

Sotul sefei DIICOT, fostul politist Dan Hosu, ar putea fi condamnat la inchisoare in procesul de coruptie care-l vizeaza, aflat pe rol la Tribunalul Bucuresti. Procurorul de sedinta al DNA a depus concluzii de condamnare in cazul lui Dan Hosu. Pronuntarea in prima instanta va avea loc pe 15 septembrie 2020.