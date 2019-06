Raport ONU: Populatia Globului, in cadere libera. Ce se va intampla cu omenirea pana in 2100

Populatie Glob google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Populatia globala ar putea ajunge la 11 miliarde de locuitori in anul 2100, conform proiectiei realizate de Organizatia Natiunilor Unite, intr-un raport dat publicitatii luni. Estimarea a fost revizuita in jos fata de anul 2017, cand ONU a prognozat pentru anul 2100 o populatie mondiala de circa 11,2 miliarde de locuitori. Diferenta a rezultat din natalitatea in scadere in tot mai multe tari. Totodata, cresterea sperantei de viata si scaderea ratei fertilitatii duc la imbatranirea populatiei globale, iar numarul locuitorilor este in scadere in din ce in ce mai multe state, arata raportul Departamentului pentru Afaceri Economice si Sociale al ONU. Pana in 2050, este prognozat ca numarul locuitorilor ...