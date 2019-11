Raport preliminar in tragedia de la Timișoara: “Morți din cauze neprecizate”, dar investigațiile continua

„Analizele chimice pe probele efectuate de la cele trei persoane decedate sunt negative. E o etapa și vom continua prin eliminare. Ne-am gândit că s-ar putea întâmpla așa, în această etapă preliminară. Cu alte cuvinte, probele directe sunt negative. Dar, pentru fosfatul de aluminiu, nu se obține efectiv prin analiza directă, ci prin eliminare”, a The post Raport preliminar în tragedia de la Timișoara: “Morți din cauze neprecizate”, dar investigațiile continuă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.