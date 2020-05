Raport secret: NATO se pregateste pentru al doilea val al pandemiei

Ambasadorii NATO au decis, în urma unei şedinţe secrete, să elaboreze un plan operaţional pentru al doilea val al pandemiei produsă de noul coronavirus. Revista germană Spiegel, preluată de Politico, scrie despre faptul că ambasadorii NATO au decis, săptămâna trecută, în cadrul unei întâlniri secrete cu secretarul general al organizaţiei, Jens Stoltenberg, să elaboreze un […] The post Raport secret: NATO se pregăteşte pentru al doilea val al pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.