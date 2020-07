Raport Smart-City Romania! Sectorul 4 depașește Oradea și Sibiul in privința conceptului de `comunitați inteligente`

Sectorul 4 al Capitalei reușește să depășească Oradea și Sibiul în privința proiectelor de tip smart-city. Informația reiese dintr-un raport realizat în luna iunie de o companie independentă de consultanță în domeniu.

Conform documentului pe care vi-l prezentăm în exclusivitate, primăria condusă de Daniel Băluță se află pe locul 7 dintr-un total de 87 de autorități publice ce derulează proiecte de smart-city, fiind urmată de Oradea, oraș considerat a fi exemplul nr. 1 al actualei puteri (PNL) atunci când este vorba de administrarea eficientă și inteligentă a banului public.

Topul primelor orașe, în funcție de numărul de proiecte în plan, în curs de implementare sau livrate este: Alba Iulia (106), Cluj-Napoca (54), Timișoara (26), Arad (19), Iași (19), Brașov (18), București – Sector 4 (18), Oradea (17), Sibiu (16), Piatra Neamț (15), așa cum arată compania în raportul menționat. Acest lucru arată cât se poate de clar că în sectorul 4, lucrurile au intrat pe făgașul normal și că actuala administrație condusă de doctorul Daniel Băluță a recuperat deja multe dintre carențele trecutului, reușind în numai 4 ani să treacă înaintea unor orașe precum Oradea, Sibiu sau Piatra Neamț.

În plus, conform aceluiași raport, în sectorul 4 există prima instituție publică complet digitalizată!

„Ca şi noutăţi ale pieţei de Smart City din România, semnalăm extinderea dezvoltărilor de Oraş Inteligent la primele două comunităţi din comune inteligente - Ciugud din judeţul Alba şi Luncăviţa din judeţul Tulcea, precum şi la primul Judeţ Inteligent: Cluj – Smart Territory, urmat, la nivel de intenţie, de judeţul Ilfov. In acelaşi timp, avem şi prima instituţie publică complet digitalizată din România, la Direcţia de Mobilitate Urbană a Sectorului 4, care dovedeste că se poate”, susțin autorii raportului în preambulul acestuia.

Raportul citat relevă și informații privind istoricul implementării în sectorul 4 al conceptului de Smart-City, activitate începută în 2015, când Daniel Băluță, actualul primar era primar interimar.

„La nivel de strategie de dezvoltare a unui Oraş Inteligent, remarcăm Sectorul 4 din Bucureşti, care are o viziune şi determinare de dezvoltare deşi nu are încă o strategie scrisă sau publicată şi şi-a format o echipă de persoane dedicate pentru proiecte Smart City. Primăria Sectorului 4 a început accesul în aria Smart City în 2015, odată cu primul proiect pilot de Smart City realizat în România în parteneriat cu Telekom România şi Cisco, prin care Bucureştiul era inclus în lista celor 100 de Smart Cities propuse de CISCO la nivel global. Apoi, a continuat, şi are în prezent 18 proiecte Smart City şi o echipă cu care dezvoltă şi implementează proiecte Smart City în continuare.”, se mai arată în raportul menționat.