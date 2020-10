Raportare MEC: 394 de școli din Romania au trecut in scenariul roșu, pana vineri la pranz

Un număr de 394 de unităţi de învăţământ din ţară îşi desfăşoară cursurile în Scenariul 3, care presupune participarea tuturor elevilor la activităţi/lecţii online, informează, vineri, printr-un comunicat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Potrivit ministerului, în conformitate cu datele transmise de inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vineri, la ora 12,00, se înregistra următoarea situaţie: […] The post Raportare MEC: 394 de școli din România au trecut în scenariul roșu, până vineri la prânz appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.