Raportul anchetei privind Donald Trump si Rusia, dat publicitatii: "Dumnezeule, e sfarsitul presedintiei mele"

Raportul procurorului special Robert Mueller, care a anchetat posibila implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA a fost dat publicitatii. Documentul, care contine si multe pasaje cenzurate, are drept concluzie, potrivit procurorului general al SUA, faptul ca echipa de campanie a lui Donald Trump nu a avut legaturi cu Rusia. Raportul contine insa si citate savuroase. "Dumnezeule, e teribil! E sfarsitul presedintiei mele! Sunt nenorocit!". Potrivit raportului, aceasta a fost reactia lui Donald Trump in momentul in care a fost demarata o ancheta privind posibila implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016. "Game over" Raportul lui Robert Mueller a fost dat publicitatii, cu ocaz ...