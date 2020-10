Raportul CE despre Romania: Publicitatea guvernamentala, mijloc de interferența in presa

Publicitatea plătită de instituțiile de stat în România e utilizată pentru ca statul să interfereze în mass-media, arată raportul privind statul de drept făcut public miercuri de Comisia Europeană, citat de G4Media. Raportul Comisiei citează studiul The Media Pluralism Monitor (MPM 2020) realizat de Centrul pentru Pluralism și Libertatea Media (CMPF) și arată că ”există […] The post Raportul CE despre România: Publicitatea guvernamentală, mijloc de interferență în presă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.