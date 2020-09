Raportul Comisiei Europene: Se asteapta ca somajul din UE sa creasca pana la 9 %. Economia revine la o crestere pozitiva in 2021, insa perspectivele sunt incerte

Somajul din UE ar putea ajunge pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii slab calificati si pe cei cu contracte temporare, releva Raportul Comisiei Europene privind starea Uniunii in 2020, care mentioneaza ca saracia, excluziunea sociala si inegalitatile sunt susceptibile sa creasca, ceea ce scoate in evidenta importanta unei redresari incluzive si echitabile pentru toti.