Ministrul justiției, Ana Birchall, a comunicat oficial Secretariatului Executiv al Grupului Statelor împotriva Corupției (GRECO) decizia Guvernului României de a autoriza publicarea celor două rapoarte privind România: ”Raportul de follow-up la Raportul ad-hoc privind România” și ”Raportul interimar de conformitate din cadrul rundei a patra de evaluare privind România”. Urmare a propunerii GRECO, s-a convenit The post Raportul GRECO, publicat pe 9 iulie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.