Raportul intern care a aruncat in aer vaccinul Covid de la AstraZeneca. Ce s-a intamplat cu voluntarul care a suferit complicații neurologice

CNN a obținut un raport intern de siguranță al gigantului farmaceutic AstraZeneca, care explică tulburarea neurologică suferită de unul dintre participanții la studiul său clinic cu vaccinul împotriva coronavirusului. Raportul detaliază modul în care voluntara studiului, o femeie în vârstă de 37 de ani, sănătoasă, a „experimentat mielită transversă confirmată” după ce a primit a […] The post Raportul intern care a aruncat în aer vaccinul Covid de la AstraZeneca. Ce s-a întâmplat cu voluntarul care a suferit complicații neurologice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.