Raportul lui Tudorel Toader la final de mandat

Tudorel Toader 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a publicat astazi un raport al activitatii desfasurate in cele 26 de luni ale mandatului sau. Raportul de activitate, postat pe site-ul Ministerului Justitiei, are 105 pagini si este impartit in sase sectiuni. Prima sectiune, intitulata 'Justitia mai aproape de cetatean', se refera, printre altele, la facilitarea accesului la justitie si infrastructura sistemului judiciar. 'Obiectivul general urmarit in activitatea de dezvoltare a infrastructurii sistemului judiciar il reprezinta consolidarea capacitatii administrative a instantelor de judecata si facilitarea accesului la justitie', se arata in document. Tudorel Toader, mesaj de adio de la M ...