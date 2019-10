Raportul MCV vorbeste de "influentele politice" de la CSM si atitudinea discretionara a lui Toader cat a fost ministru

Raportul MCV a anlizat si situatia de la CSM, institutie care, desi in esenta este garantul independentei justitiei, este blocata in jocuri politice. Este amintit in nota critica si modul in care Tudorel Toader, cat a fost ministru al Justitiei, a actionat cand a venit vorba de demiteri si numiri in functii cheie din sistem.