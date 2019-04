Rapper, arestat pentru posesie de droguri si arme

Kodak Black google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rapperul Kodak Black a fost arestat de politia statului New York, la granita cu Canada, pentru posesie de droguri si arme si eliberat pentru o cautiune de 20.000 de dolari. Bill Kapri, cunoscut sub numele de scena Kodak Black, in varsta de 21 de ani, a fost retinut la granita impreuna cu alti trei barbati. Black, care conducea un Cadillac Escalade, si cei trei barbati, aflati intr-un Porche, au fost arestati miercuri pentru posesie de droguri si arme. Rapperul detinea ilegal un pistol Glock de 9mm, si marijuana, potrivit politiei, citate de Reuters.Cei care il insoteau au fost pusi sub acuzati similare. Cardi B, cele mai multe nominalizari la Billboard Music Awards Joi dupa-amiaza, Kodak Black a fost eli ...