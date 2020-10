Rapperul 50 Cent il susține pe Donald Trump in alegerile prezidențiale! Este nervos pe Joe Biden: '62% impozit? Ești nebun?'

Rapperul 50 Cent a anunțat pe contul său de Instagram că-l susține pe Donald Trump în alegerile prezidențiale. El se arată deranjat de taxele pe care Joe Biden ar vrea să le impună dacă ajunge președinte.

Artistul a pus un screenshot din planurile lui Biden din care reiese că cetățenii bogați din New York City vor fi nevoiți să plătească un impozit de 62%. El a scris „CE CĂCAT (VOTEAZĂ TRUMP) DU-TE DRACU NEW YORK, The KNICKS oricum nu câștigă niciodată… Nu-mi pasă că lui Trump nu-i plac negrii, 62%, ești nebun.”

55 de milioane de americani care au votat anticipat pentru scrutinul prezidențial din 3 noiembrie. Chiar și Donald Trump a făcut acest lucru. „A fost un vot foarte sigur, vă spun eu că e mult mai sigur decât atunci când îl trimiţi prin poştă. Totul a fost perfect, foarte strict, cu respectarea regulilor, nu ca atunci când votezi prin poştă. Nu cred că am mai văzut atât de mulţi susţinători, nu cred că a mai fost aşa ceva până acum, e un spirit extraordinar. Am auzit că stăm foarte bine în sondaje în Florida, am auzit că e la fel peste tot, a declarat Trump la ieșire.

