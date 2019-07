Rapperul Chris Brown, pentru a treia oara pe primul loc in Billboard 200

Rapperul Chris Brown s-a clasat pentru a treia oară pe primul loc în Billboard 200, după debutul albumului „Indigo”, vândut în 108.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 4 iulie, potrivit datelor Nielsen Music, scrie news.ro.

Cele 32 de piese au înregistrat 97,95 milioane de accesări pe platformele de streaming, astfel că 76.000 de unităţi au provenit din activitatea online. „Indigo” este al zecelea album consecutiv al lui Brown care ajunge în top 10 al Billboard 200.

Locul al doilea a fost ocupat de „7” al lui Lil Nas X, în staţionare. Albumul de debut al rapperului a fost vândut în a doua săptămână de la lansare în 62.000 de unităţi.

Cântăreaţa electro-pop Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” s-au menţinut pe poziţia a treia în top, după ce albumul a fost vândut în 52.000 de unităţi.

Duo-ul rock The Black Keys a ajuns pentru a patra oară în top 10. Albumul „Let’s Rock” a debutat pe poziţia a patra, cu 52.000 de unităţi vândute. The Black Keys a mai fost în top cu „Turn Blue” (locul 1, în 2014), „El Camino” (locul 2, în 2011) şi „Brothers” (locul 3, în 2010).

Pe poziţia a cincea s-a clasat Chance the Rapper, cu mixtape-ul „Acid Rap”, lansat gratuit în 2013. Acum, materialul a debutat cu 40.000 de unităţi vândute.

„Free Spirit” al lui Khalid a coborât un loc, până pe şase, cu 38.000 de unităţi vândute în a 13-a săptămână de la debut, iar „Cuz I Love You” al lui Lizzo a pierdut tot un loc, clasându-se pe opt, după a 11-a săptămână de top, când a fost vândut în 36.000 de unităţi.

DJ Mustard a ajuns pentru prima dată în top 10 al Billboard 200. „Perfect Ten” a debutat pe locul al optulea, cu aproximativ 36.000 de uităţi vândute.

J Balvin şi Bad Bunny au lansat „Oasis”. Colaborarea celor doi a intrat în clasament pe locul al nouălea, după ce a fost vândută în puţin peste 35.000 de unităţi.

Pe locul al zecelea, în coborâre şase locuri, s-a clasat „Happiness Begins” al grupului Jonas Brothers. În a patra săptămână de la debut, albumul a fost vândut în 29.000 de unităţi.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).