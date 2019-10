Rapperul DaBaby s-a clasat pentru prima data pe primul loc in topul Billboard 200

Rapperul american DaBaby s-a clasat pentru prima dată pe primul loc în topul Billboard 200 în săptămâna în care grupul britanic The Beatles a revenit în top 3, după cinci decenii, cu „Abbey Road”, potrivit news.ro.

„Kirk”, al doilea album al lui DaBaby, intitulat astfel după unul dintre prenumele rapperului, a debutat cu 145.000 de unităţi vândute în săptămâna încheiată pe 3 octombrie, potrivit Nielsen Music.

Artistul american s-a mai aflat în top 10 al Billboard 200 anul acesta, cu albumul de debut „Baby on Baby”.

Pe locul al doilea în clasamentul american al albumelor s-a clasat Post Malone cu „Hollywood’s Bleeding”, în coborâre un loc, în a patra săptămână de la debut. Discul a fost vândut în 124.000 de unităţi.

„Abbey Road” al trupei The Beatles s-a clasat pe locul al treilea, în urcare de pe poziţia 71. Este pentru prima dată în 49 de ani când albumul se află între primele zece clasate în Billboard 200. „Abbey Road” a fost relansat pe 27 septembrie, pentru a marca a 50-a aniversare. El a fost vândut în Statele Unite în 81.000 de unităţi.

Albumul The Beatles a apărut pe 26 septembrie 1969 şi a petrecut 11 săptămâni neconsecutive pe primul loc în Billboard 200, între 1969 şi 1970. Prima clasare în fruntea topului a fost înregistrată pe 1 noiembrie 1969, iar ultima, pe 24 ianuarie 1970. Din aprilie 1970, el nu a mai fost parte din top 10.

Citește și: Doliu - Una dintre cele mai exuberante personalități ale televiziunii a murit

„Abbey Road” cuprinde piese precum „Come Together”, „Something”, „Octopus’s Garden”, 1Here Comes the Sun”, „Carry That Weight” şi „The End”.

În total, el a petrecut 329 de săptămâni în Billboard 200 - cea mai lungă perioadă înregistrată de un album. El este şi cel mai bine vândut album The Beatles în istoria Nielsen Music (care monitorizează din 1991) - 5,6 milioane de copii, în Statele Unite. Din 1991 până în prezent, cel mai bine vândut album al grupului britanic în SUA este „1”, cu 13 milioane de copii.

The Beatles continuă să deţină recordul de trupa cu cele mai multe clasificări pe primul loc din istoria Billboard 200 - 19.

Rapperul Kevin Gates a ocupat locul al patrulea în top, cu „I’m Him”, care a debutat cu 70.000 de unităţi vândute.

„Lover” al lui Taylor Swift a coborât un loc, până pe cinci, cu 57.000 de unităţi vândute în a şasea săptămână de la debut.

Trupa country-rock Whiskey Myers a debutat pe locul al şaselea cu albumul omonim, care a fost vândut în 42.000 de unităţi.

Cântăreaţa electro-pop Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” au urcat o poziţie, până pe şapte, după ce albumul a fost vândut în 39.000 de unităţi în a 27-a săptămână de la lansare.

Rapperul Young Thug şi „So Much Fun” au coborât trei locuri, până pe opt, cu 39.000 de unităţi vândute în a şaptea săptămână de la debut. Lizzo şi „Cuz I Love You” s-au menţinut pe poziţia a noua, cu 37.000 de unităţi vândute în a 24-a săptămână de top, iar Lil Tecca şi „We Love You Tecca” au coborât patru poziţii, până pe zece, cu 35.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână de la debut.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).