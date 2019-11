Rapperul Jay-Z a dat in judecata un site australian pentru ca i-a folosit numele in carti pentru copii

Celebrul rapper Jay-Z a înaintat o acţiune în justiţie împotriva unui mic site australian de vânzări on-line pentru că i-a folosit numele şi una dintre piesele sale în cărţi pentru copii, potrivit unui ziar australian, relatează miercuri AFP, potrivit Agerpres.

Shawn Carter, cunoscut sub numele de scenă Jay-Z, a intentat proces pe 22 noiembrie la curtea federală australiană, acuzând site-ul "The Little Homie" că a încălcat dreptul de proprietate intelectuală.Ziarul australian The Age a relatat marţi că, potrivit avocaţilor cântăreţului, societatea a obţinut profit folosind imaginea cântăreţului şi versurile melodiei sale "99 Problems".The Little Homie a oferit spre cumpărare o carte educativă şi o carte de colorat pentru copii, cu titlul "A B to Jay-Z".

Citește și: Ducesa Meghan de Sussex a fost inclusă pe lista celor mai mari gafe vestimentare ale deceniului



Pe ultima copertă a celor două cărţi, care se doresc de "inspiraţie hip-hop", se află câteva dintre cuvintele celebrei melodii a rapperului american, potrivit unei fotografii a acestor cărţi postată pe site-ul The Little Homie.



Pe fiecare pagină a acestor cărţi se află imaginea unui star al muzicii hip-hop, iar cea a lui Jay-Z apare pe ultima pagină, pentru a ilustra litera Z.



Potrivit publicaţiei The Age, rapperul a cerut societăţii să oprească vânzarea acestor cărţi în martie 2018, însă acesta din urmă a continuat "în mod deliberat" să-i folosească imaginea şi versurile.



O primă audiere în acest caz este programată pentru 6 decembrie.