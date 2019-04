Rapperul Kodak Black a fost eliberat, dupa ce a fost arestat pentru posesie de droguri si arma de foc

Rapperul Kodak Black a fost eliberat joi din custodia poliţia statului New York după ce a fost arestat pentru posesie de droguri şi armă de foc la trecerea graniţei dintre Canada şi SUA, au indicat autorităţile americane, citate de Reuters, potrivit Agerpres.

Black, în vârstă de 21 de ani, a fost oprit miercuri seară de agenţii Serviciului vamal şi de protecţie a frontierelor (CBP) în timp ce se întorcea în SUA din Canada, se arată într-un comunicat al poliţiei statului New York.Pe numele său real Bill Kapri, rapperul este rezident în Miramar, Florida.Black, care conducea un Cadillac Escalade, şi alţi trei bărbaţi din Florida care îl urmau într-un Porsche au fost arestaţi pentru posesie de droguri şi arme de foc.Black a fost pus sub acuzare pentru posesie de armă de foc - un pistol Glock 9mm - şi posesie de marijuana. Ceilalţi bărbaţi sunt vizaţi de acuzaţii similare.Black a fost eliberat joi seară după achitarea unei cauţiuni în valoare de 20.000 de dolari, conform unor relatări din media americane, inclusiv CNN.

Potrivit CNN, Black avea programat un concert, miercuri seară, la House of Blues din Boston, iar lipsa sa i-a nemulţumit pe fanii care îl aşteptau.



De asemenea, spectacolul pe care Black trebuia să îl susţină joi seară la Foxwoods Resort Casino din Mashantucket, Connecticut, a fost anulat, conform TMZ.



Rapperul şi compozitorul Kodak Black, care colaborează cu Atlantic Records, a devenit unul dintre cei mai importanţi artişti hip-hop. Printre melodiile sale cele mai cunoscute se numără 'Zeze', 'Roll in Peace', 'Tunnel Vision' şi 'No Flockin'.



Recent, el a stârnit un val de critici după ce a declarat că este atras de iubita regretatului rapper Nipsey Hussle, care a fost împuşcat mortal, luna trecută, în faţa magazinului de îmbrăcăminte pe care îl deţinea în Los Angeles.