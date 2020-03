Rapperul Lil Uzi Vert s-a mentinut pe primul loc in Billboard 200

Rapperul Lil Uzi Vert s-a menţinut pe primul loc în Billboard 200, iar coloana sonoră „Frozen II” a revenit în top 10 graţie lansării online a filmului de animaţie, potrivit news.ro.

Albumul „Eternal Atake” al rapperului Lil Uzi Vert s-a menţinut pe primul loc în Billboard 200, după ce, în a doua săptămână de la debut, a fost vândut în Statele Unite în 247.000 de unităţi, potrivit Nielsen Music/ MRC.

„Eternal Atake” este primul disc care îşi petrece primele două săptămâni de la lansare în fruntea topului american al albumelor de la „Fine Line” al lui Harry Styles, apărut în decembrie 2019.

Locul al doilea în clasament a fost ocupat de „My Turn” a lui Lil Baby, care a urcat două poziţii după a treia săptămână de top, când a fost vândut în 77.000 de unităţi.

„YHLQMDLG”, prescurtare a „Yo Hago Lo Que Me De La Gana”, al cântăreţului portorican Bad Bunny s-a menţinut pe locul al treilea, cu 69.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de la apariţie.

Al doilea album al lui Niall Horan, fost membru al One Direction, a debutat pe locul al patrulea în top. „Heartbreak Weather” a fost vândut în 59.000 de unităţi.

„Chilombo” al cântăreţei americane Jhené Aiko a coborât trei locuri, până pe cinci, după ce, în a doua săptămână de la lansare, a fost vândut în 56.000 de unităţi.

Rapperul Roddy Ricch şi „Please Excuse Me for Being Antisocial” s-au menţinut pe locul al şaselea, cu 49.000 de unităţi vândute în a 15-a săptămână de la debut.

Primul album de studio al rapperului Don Toliver, „Heaven or Hell”, a debutat pe locul al şaptelea, cu 44.000 de unităţi vândute.

„Hollywood’s Bleeding” al lui Post Malone este cea mai longevivă prezenţă în top 10 al Billboard 200. Albumul s-a clasat pe locul al optulea, în coborâre o poziţie, după ce a fost vândut în 42.000 de unităţi în a 28-a săptămână de la lansare.

Justin Bieber şi „Changes” s-au menţinut pe locul al nouălea, cu 36.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână de la debut, iar locul al zecelea a fost ocupat de coloana sonoră a filmului de animaţie „Frozen II”, care a urcat opt poziţii, după ce a fost vândută în 31.000 de unităţi în a 18-a săptămână de la apariţie. Lungmetrajul a fost lansat cu trei luni mai devreme pe platforma Disney+, iar acest lucru a făcut ca albumul să revină între primele locuri ale clasamentului.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.