Rapperul Logic, al treilea album pe primul loc in Billboard 200

„Confessions of a Dangerous Mind” este al treilea album al rapperului Logic care ajunge pe primul loc în Billboard 200, în care Sammy Hagar, fost solist al trupei Van Halen, a debutat în top 10 pentru prima dată în carieră, scrie news.ro.

Albumul lui Logic a fost vândut în prima săptămână de la lansare, încheiată pe 16 mai, în 80.000 de unităţi, potrivit Nielsen Music.

Logic a mai condus clasamentul cu „Bobby Tarantino II” (în 2018) şi „Everybody” (în 2017). El a debutat în Billboard 200 în 2014, cu „Under Pressure”, care a ajuns pe locul al patrulea. În total, rapperul a avut până în prezent şase albume clasate în top 10.

Cântăreaţa electro-pop Billie Eilish s-a menţinut pe locul al doilea cu „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, cu 68.000 de unităţi în a şaptea săptămână de la debut, iar Khaled şi „Free Spirit” şi-au păstrat locul al treilea, cu 46.000 de unităţi vândute în a şasea săptămână de la lansare.

Sammy Hagar şi trupa The Circle - din care fac parte Michael Anthony, fost basist Van Halen, chitaristul Vic Johnson şi bateristul Jason Bonham - au debutat pe poziţia a patra în clasament cu „Space Between”, fiind prima dată când fostul solist al Van Halen are un album solo în top 10. Albumul a fost vândut în 40.000 de unităţi.

Împreună cu Van Halen, el s-a poziţionat de şapte ori între primele zece clasate din topul american al albumelor, de şase ori între anii 1986 şi 1996 şi o dată în 2004. Alături de supergrupul Chickenfoot, el a fost prezent de două ori în top 10, între anii 2009 - 2011.

Cel mai recent, Hagar s-a aflat solo în top cu „I Never Said Goodbye” (1987), care a atins poziţia a 14-a.

Ariana Grande şi „Thank U, Next” s-au menţinut pe locul al cincilea în top, cu 36.000 de unităţi vândute în a 14-a săptămână.

„Greatest Hits I II & III: The Platinum Collection”, care cuprinde 51 de piese ale trupei Queen, a urcat 23 de locuri, până pe şase, cu 32.000 de unităţi vândute graţie unei oferte iTunes Store.

Albumul „This One’s For You” al cântăreţului country Luke Combs a urcat cinci locuri în clasament, până pe şapte. Albumul lansat în 2017 a fost vândut în ultima săptămână în 28.000 de unităţi, revenind astfel în top 10 după aproximativ un an.

Pe locul al optulea s-a clasat, în urcare şase poziţii, „Baby On Baby” al rapperului DaBaby, care a fost vândut în aproximativ 28.000 de unităţi în a 11-a săptămână de la lansare.

Post Malone şi „beerbongs & bentleys” s-au menţinut pe locul al nouălea, cu 27.000 de unităţi vândute în a 55-a săptămână de la debut.

Cântăreţul canadian Mac DeMarco şi „Here Comes the Cowboy” au debutat pe poziţia a zecea a topului. Albumul a fost vândut în 27.000 de unităţi.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).