Rapperul Roddy Ricch a revenit in fruntea Billboard 200; Billie Eilish se afla din nou in top 3

Rapperul Roddy Ricch a revenit în fruntea Billboard 200 cu albumul „Please Excuse Me for Being Antisocial”, lansat în urmă cu opt săptămâni, iar Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” se află din nou în top 3, după performanţa înregistrată la gala Grammy, scrie news.ro.

Albumul lui Ricch a înregistrat, astfel, a treia săptămână neconsecutivă pe primul loc în topul american. El a fost vândut în 95.000 de unităţi, în a opta săptămână de la debut, şi a urcat trei poziţii în listă.

„Please Excuse Me” a debutat în decembrie pe primul loc în top şi a revenit pe 18 ianuarie.

Eminem şi „Music to Be Murdered” au coborât pe poziţia secundă, după ce, în a doua săptămână de la lansare, a fost vândut în 89.000 de unităţi.

Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” au urcat şapte locuri, până pe trei. În a 44-a săptămână de la lansare, albumul - care i-a adus cântăreţei cinci premii Grammy - a fost vândut în 62.000 de unităţi. Eilish este prima artistă care s-a impus la cele mai importante patru categorii ale premiilor acordate de Recording Academy - „Album of the Year”, „Record of the Year”, „Song of the Year” şi „Best New Artist”.

„Manic” al lui Halsey a coborât două locuri, până pe patru, cu 56.000 de unităţi vândute în a doua săptămână de la debut.

Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding” s-au menţinut pe poziţia a cincea, după ce albumul a fost vândut în 54.000 de unităţi în a 21-a săptămână de top.

„Circles”, albumul postum al lui Mac Miller, a coborât trei poziţii, până pe şase, fiind vândut în 45.000 de unităţi în a doua săptămână de la apariţie.

Rapperul DaBaby şi „Kirk” au urcat un loc, până pe şapte, cu 36.000 de unităţi vândute în a 18-a săptămână de la lansare.

Un loc a urcat şi Harry Styles cu „Fine Line”, clasându-se pe opt, cu 33.000 de unităţi vândute în a şaptea săptămână de la debut.

„Time Served” al rapperului Moneybagg Yo a pierdut două locuri în lista, clasându-se pe nouă, cu 31.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de la lansare.

Proiectul Jackboys şi albumul omonim a urcat patru poziţii, până pe zece, cu 30.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.