Rapperul Wyclef Jean și-a lansat propria linie de produse cu canabis, arată Smart Street, care păstrează în playlist un loc special pentru muzica acestuia, anunță MEDIAFAX.

Compania Cali Life Canabis a anunțat că s-a asociat cu muzicianul Wyclef Jean pentru a lansa colecția Boom Bap.

Noua linie de produse pune pe piață amestecurile de plante preferate de artist în jointuri deja rulate și sub formă de kief sau esență aromată.

Pentru a sărbători anunțul lansării, Wyclef Jean va susține un recital la WeedCon Hollywood Expo, joi, alături de peste 80 de vânzători de canabis și invitați speciali.

Wyclef Jean a lansat cel de-al nouălea album de studio, ”Wyclef Goes Back to School Volume 1”, în 2019. A urcat pe scenă la ceremonia premiilor MTV Video din 2019, în cadrul unui moment dedicat muzicii rap din New Jersey, alături de Naughty By Nature, Queen Latifah, Redman și Fetty Wap.

Muzica lui Wyclef Jean se aude la Smart Street. Playlistul Smart Street poate fi accesat aici https://www.smartradio.ro/radio/street/