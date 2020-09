Rapperul YoungBoy Never Broke Again, al treilea album in fruntea Billboard 200 in mai putin de un an

Albumul „Top” este al treilea al rapperului YoungBoy Never Broke Again care s-a clasat pe primul loc în clasamentul Billboard 200 în mai puţin de un an, potrivit news.ro.

Lansat pe 11 septembrie, albumul a fost vândut în 126.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 17 septembrie, potrivit Nielsen Music/MRC Data.

Piesele cuprinse pe album au fost accesate online de 156,32 milioane de ori.

„Top” este al treilea album pe care YoungBoy Never Broke Again l-a lansat în ultimele 11 luni. Rapperul în vârstă de 20 de ani a condus clasamentul american cu „Al YoungBoy 2”, care a debutat în octombrie 2019, şi cu „38 Baby 2”, în mai 2020.

Cel mai recent, grupul sud-coreean BTS a avut trei albume de top într-un timp mai scurt, zece luni, cu „Love Yourself: Tear” (iunie 2018), „Love Yourself: Answer” (septembrie 2018) şi „Love Yourself: Persona” (aprilie 2019).

Profesorii cad pe capete, la doar câteva zile de la începutul școlii: Un liceu se închide, după ce 5 cadre didactice s-au infectat

Ultimul artist solo care a avut trei albume pe locul întâi în timp mai scurt a fost Future - şase luni - cu „DS2” (august 2015), „What a Time to Be Alive” cu Drake (octombrie 2015) şi „Evol” (februarie 2016).

Pe locul al doilea în noul Billboard 200 s-a menţinut „Shoot for the Stars Aim for the Moon”, album postum al lui Pop Smoke, cu 73.000 de unităţi vândute în a 11-a săptămână de la lansare.

Staţionar este şi „Legends Never Die” al lui Juice WRLD, cu 54.000 de unităţi vândute în a zecea săptămână de la debut.

Taylor Swift şi „Folklore” au urcat un loc, până pe patru, cu 44.000 de unităţi vândute în a opta săptămână de la debut, în timp ce înregistrarea spectacolului „Hamilton: An American Musical” de pe Broadway a urcat o poziţie, până pe cinci, cu 41.000 de unităţi după a 260-a săptămână de la lansare.

Top 10 al Billboard 200 este completat de Lil Baby şi „My Turn”, Big Sean şi „Detroit 2”, Marilyn Manson şi „We Are Chaos”, Rod Wave şi „Pray 4 Love” şi de Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).