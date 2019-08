Rareș Bogdan a EXPLODAT: 'Doamneeeeeeeeee, oare s-a rasturnat carul cu imbecili in curtea Guvernului?'

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, are o reacție extrem de dură, după ce consilierul premierului Dana Varga a comparat fotografia lui Klaus Iohannis cu un copil în brațe cu o imagine similară în care apare Adolf Hitler. Rareș Bogdan consideră că s-a ”răsturnat carul cu imbecili în curtea Guvernului”.

”Doamneeeeeeeeee, oare s-a răsturnat carul cu imbecili in curtea Guvernului României?

Și exact aceasta Doamna face o comparație atât de nefericita, grav condamnabilă, in ziua premergătoare comemorării victimelor Holocaustului împotriva romilor!

Cata rusine și cata lipsa de creier pentru aceasta individa. Doamneeeeeeeeeee...... cum i-ai adunat pe toti prostii României in Guvernul actual?”, scrie Rareș Bogdan.