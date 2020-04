Rareș Bogdan a 'explodat' la adresa lui Tariceanu: 'N-are decat sa nu se supuna ordonanțelor militare, pentru a se alege cu un dosar penal'

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, susține într-un editorial prelungirea stării de urgență și îi dă replica lui Călin Popescu-Tăriceanu.

„Opoziția lui Călin Popescu-Tăriceanu față de prelungirea stării de urgență reprezintă cea mai clară dovadă de inconștiență. Dacă vrea să împingă România în cel mai negru scenariu iscat de pandemie, n-are decât să nu se supună ordonanțelor militare, pentru a se alege cu un dosar penal. Dar să nu contribuie la diseminarea neîncrederii în măsurile autorităților, căci m-aș putea întreba (și nu cred că sunt singurul) pe cine slujește!

De ce este vitală această încredere pare evident pentru orice om normal la cap, dar celorlalți, sau celor mai puțin informați, am să le spun eu de ce: nu din servilism politic, ci pentru a putea rezista săptămânile care vin. Orice om cu toate țiglele pe casă știe că dacă ești convins că ai o atitudine corectă, nu ești tentat să găsești portițe pentru a încălca regulile. Faptul că nu le găsești induce o frustrare, iar acest sentiment reduce limpezimea judecății, capacitatea creierului de a se adapta unor situații neplăcute.

Deci vă rog să-i considerați periculoși, sau măcar să-i suspectați că au o agendă ascunsă, sau (treacă de la mine) nu mai au capacitatea de a gândi! Ignorați-i, nu vă vor binele!

Suntem de acord cu toții că prelungirea carantinei are consecințe dramatice asupra economiei, dar viețile umane nu au preț. Nu suntem în situația de a judeca în paradigma primatului oului sau al găinii (sănătatea publică sau economia), deoarece am porni de la premise false – dar asta o știu și inconștienții care pledează pentru încheierea carantinei.

Autoritățile s-au aflat în fața unei decizii grele și n-au luat-o cu inima ușoară. Știau că efectele economice vor fi dramatice, dar economia se bazează pe oameni, iar oamenii trebuie să fie sănătoși, pentru a fi productivi. Cum societatea nu s-a mutat încă într-un roman al lui Isac Asimov, este necesar să interacționăm.

Având în vedere agresivitatea Covid19 pe organisme cu afecțiuni severe, imunitate scăzută, pe oameni cu o emotivitate accentuată, soluția a fost limitarea interacțiunii. Ce este atât de greu de priceput? Aa, când locuiești într-un palat de cristal, ai servitori cu care interacționezi minim, dar numai după ce-i îmbraci în țiplă, când nu cobori din mașină și nu stai la coadă la moaște sau la pașapoarte te poți întreba, din turnul tău, de ce a înnebunit guvernantul.

Dar guvernantul nu a înnebunit! Sistemele sanitare cele mai performante s-au dovedit depășite de pandemie, deci ce așteptări să ai de la cel românesc, abandonat de o groază de politicieni bogați care se tratează în alte țări? Ei au pierdut legătura cu omul de rând, habar nu au cum este să trăiești la limita subzistenței. Ei au ignorat sistematic semnalele medicilor, care plecau pe capete nu din cauza salariilor, ci a incompetenței, a clanurilor domnitoare, a faptului că nu-și puteau face meseria!

Autoritățile au restricționat deplasările deoarece știau că rețeaua de spitale nu face față unui val de îmbolnăviri comparabil cu cele din Italia sau Franța, este atât de greu de priceput și asta? Și mai intervine și disciplina deficitară – să nu fim ipocriți!!

Cunosc retorica celor care se opun prelungirii stării de urgență și nu scriu pentru ei, ci pentru cei care caută adevărul logic. Da, toate ordonanțele au adăugat, au completat, au adus lămuriri. Dar nu pentru că au fost prost gândite, ci pentru că nimeni – din nou, să nu fim ipocriți – nu era pregătit pentru această situație. Subliniez: America, Franța, Italia, etc au fost depășite de evenimente, deci a-i face incompetenți pe decidenții noștri mi se pare o nerozie.

Nu este nimeni fericit că s-a ajuns aici! Dar a-ți manifesta suspiciunea că anumite drepturi, acum restricționate, nu se vor întoarce în matcă, atâta timp cât state puternice, bănoase și funcționale au recurs la asta, este o nerozie.

Nu vrea nimeni să guverneze cu o populație speriată, terorizată! După ieșirea din criză, mentalul colectiv este crucial în vederea relansării economice. Iar dacă are cineva suspiciuni că cineva profită de criză pentru a face bani, nu are decât să sesizeze procurorii.

Fac un apel: uitați-vă cine pledează pentru neprelungirea stării de urgență! Fostul prim-ministru Călin Popescu-Tărcieanu a ignorat venirea crizei economice din 2008-2009. La 48 de ore după intrarea Lehman Brothers în insolvență, C.P. Tăriceanu afirma că românii vor fi ocoliți de criză și vor putea cumpăra proprietăți în SUA. Deci despre ce fel de competență vorbim?

Probabil C.P. Tăriceanu vrea să joace în „Zoolander ”, un film despre narcisismul din industria modei, peliculă care are în coloana sonoră celebrul „Relax” al trupei „Frankie goes to Hollywood!”, dar din câte știu, producătorii nu intenționează să continue seria.

În ceea ce privește relaxarea în România, vă spun cu toată responsabilitatea că încă nu este cazul”, susține Rareș Bogdan pentru EVZ.