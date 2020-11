Rareș Bogdan a prezentat scorurile din 3 sondaje pe care le au liberalii: DEZASTRU total pentru PNL

Rareș Bogdan a anunțat, duminică, la Antena 3, că are trei sondaje în care PNL este în fața celor de la PSD la alegerile parlamentare! Însă, diferența este de doar câteva procente, maxim 4, iar prim-vicepreședintele liberal a lăsat să se înțeleagă că, în unele, PNL ar avea sub pragul psihologic de 30%. Din spusele lui Rareș Bogdan se deduce că PSD are peste 25%, iar alianța USR-PLUS va da lovitura, având, în acest moment, peste 20%.

”Obiectivul nostru este să luăm peste 30%. Din păcate, prezența la vot va fi spre 37%, chiar mai scăzută. În acest moment, PNL se află la 3-4 procente în fața PSD și la 8-10 procente în fața USR. Celor de la PMP le doresc succes, iar domnul Ponta trebuie să se întrebuințeze ca să intre în Parlament.”, a precizat europarlamentarul PNL.

Citește și: Scandal între Klaus Iohannis și Olguța Vasilescu: ‘Se încearcă închiderea cu dosarul penal!’ .