Rareș Bogdan a rabufnit dupa zvonul lansat de Ion Cristoiu: 'Din contra, ne ințelegem excepțional'

Europarlamentarul Rareș Bogdan susține pe Facebook că nu s-a certat cu Klaus Iohannis și că, din contră, se înțeleg excepțional. Precizarea vine după ce jurnalistul Ion Cristoiu a spus că există un zvon conform căruia Rareș Bogdan s-ar fi certat cu președintele Klaus Iohannis.

„Nu, nu m-am certat cu președintele Klaus Iohannis. Din contra, ne înțelegem excepțional. Gândim la fel și abia aștept sa începem treaba in precampanie și apoi in campania electorală, umăr la umăr, atat in tara cat si in Diaspora. Vom fi peste tot. Stiu cine a lansat zvonurile acestea mizerabile, zvonuri cărora le-au căzut victime și oameni de maxima buna credinta, analiști, Editorialiști sau comentatori. Fără a avea vreo vina aceștia.

Unii sunt consilierii și camarila unui Președinte de partid, ceilalți sunt oameni dintr-o televiziune. Nu spun care. Spun doar ca sunt mâhnit ca vine de la ei. Deci sa fie clar, eu nu am făcut nimic care sa îl deranjeze pe Președintele Klaus Iohannis, dansul nu a făcut nimic care sa ma facă sa reactionez in vreun fel critic sau negativ. Din contra! Am fost și suntem o echipa pentru România. Veți vedea singuri. Nu spun mai mult. Luptam și Câștigam! #impreuna și in 2019!”, scrie Rareș Bogdan, pe Facebook.