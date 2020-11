Rareș Bogdan acuza PSD pentru incendiul de la Neamț: 'Spitalul se afla in subordinea Consiliului Județean Neamț condus de 4 ani și jumatate de Ionel Arsene'

Prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan acuză Partidul Social Democrat pentru modul în care a fost manageriat spitalul județean Piatra Neamț, unitate medicală aflată în subordinea Consiliului Județean condus de Ionel Arsene. „Corupția ucide!”, spune Rareș Bogdan. Până la transmiterea acestei știri bilanțul indică 10 morți.

„CORUPȚIA UCIDE!

Pacienți COVID intubați la Terapie Intensiva morți intr-un incendiu devastator la Spitalul Județean din Piatra Neamț. 10 victime pana acum și alte persoane in stare gravă. Un medic care a întervenit sa salveze victimele, ars pe corp in proporție de 80%. Spitalul se afla in subordinea Consiliului Județean Neamț condus de 4 ani si jumătate de pesedistul Ionel Arsene. ZERO investiții in ultimii 5 ani in acest spital. Manageri schimbați ca sosetele. Încă o tragedie in spitalele din Romania, după Colesctiv și incendiul de la Marernitatea Giulești

Până în 18 decembrie 2019 – Codruț Munteanu

19 decembrie 2019 – 17 martie 2020 – Alexandru Juncu

17 martie – 3 aprilie – Toader Mocanu

3 aprilie – 9 aprilie – Florin Ionuț Apostoae

9 aprilie – 17 mai – Daniela Marcoci

17 mai – 20 mai – Marius Ghineț

21 mai – 8 octombrie – Silviu Verzea

Din 28 octombrie – Lucian Micu

”, a spus Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.

În primăvară, Guvernul l-a numit manager al Spitalului Județean de Urgenţă din Piatra Neamţ pe Marius Ghineț, proprietar al unei firme de pompe funebre.