Rareș Bogdan anunța o noapte cruciala pentru poziția Pro Romania la investirea guvernului Ludovic Orban

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat duminică seară, la Antena 3, întrebat dacă Pro România o să voteze luni în Parlament guvernul Ludovic Orban, că „e o noapte lungă”.

„Haideti sa vedem. Ca e o noapte lunga si o dimineata lunga. In 2012 cand a cazut guvernul Ungureanu au fost doua voturi in plus, negocierile s-au dus pana cu 10 minute inainte sa se intre in sala. La fel a fost si la la motiunea de cenzura de acum”, a indicat Rareș Bogdan.

PNL lansează un scenariu inedit dacă pică Orban, Victor Ponta amenință cu excluderea parlamentarii Pro România care votează guvernul PNL, senatorul PSD Titus Corlățean invocă un blat Pro Romania - PNL și estimările din PSD sunt la limită.