Rareș Bogdan anunța un MUNTE de bani care ar putea veni in Romania: felia pe care o putem 'servi' din planul UE

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, arată că planul adoptat în Parlamentul European ar putea aduce în România 3,1 miliarde de euro. Acești bani pot fi utilizați pentru a combate efectele economice ale crizei provocate de noul coronavirus.

”România va putea beneficia de 3,1 miliarde de euro, după ce astazi am dat votul in Parlamentul European si s-a aprobat ajutorul economic de 37 de miliarde de euro pentru țările UE afectate de COVID-19.

Membrii Parlamentului European, inclusiv Delegatia PPE Romania, cei 14 euro-parlamentari, PNL-10, PMP-2 si UDMR-2 am dat joi seară votul final privind aprobarea pachetului de ajutor economic de 37 de miliarde de euro propus de Comisia Europeană pentru sprijinirea statelor membre în contextul consecințelor economice provocate de pandemia cu noul coronavirus. Într-o ședință desfasurata OnLine in premiera pentru Parlamentul European”, scrie Rareș Bogdan.