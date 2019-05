Rareș Bogdan, atac EXPLOZIV: 'Nu-mi vine sa cred ce aud prin țara! PSD-iștii au furat tot! Talhari și hoți'

Cap de listă al PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, susține că merge prin țară și aude poveștile locului de la oameni. La Brăila, Rareș Bogdan susține că cei de la PSD ”au furat până și portul de pe Dunăre” și arată că situații similare a întâlnit în mai multe județe ale țării.

Citește și: Robert Turcescu aruncă pe piață o informație BOMBĂ: s-a dat un telefon în România de la cel mai înalt nivel

”PSD-istii au furat la Braila pana si portul de pe Dunare, l-au concesionat prin Hercules pe 99 de ani. In spate, baronul rosu, fostul Presedinte al Consiliului Judetean, Bunea Stancu prin Bursa Agrirom. Talhari si hoti mai sunt pesedistii astia! Doamneeeeee ce mi-e dat sa vad si sa aud in judetele si orasele pe care le conduc ei de 30 de ani! Niste infractori ce tin romanii in saracie! Judetul Braila de 30 de ani este ROSU aprins. Chiar nu ii inteleg pe cei ce voteaza acest partid..... sau nu stiu ce fac liderii sai, sau sunt santajati, sau sunt neinformati, sau sunt manipulati!? Alta varianta nu imi trece prin gand.”, scrie Rareș Bogdan.