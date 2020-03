Rareș Bogdan: Bucureștiul NU se inchide! Este un FAKE NEWS MIZERABIL!

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, ține să contrazică un fake news care circulă pe rețelele de socializare. Rareș Bogdan arată faptul că nu se închide Capitala, așa cum se vehiculează.

”Sa fie CLAR, Capitala Romaniei NU se inchide. Este un fake-news mizerabil.

De aseara, masinile venite in Vami sunt escortate de masini de politie spre judetele unde au domiciliu pentru a fi pusi in carantina sau autoizolare, cei care vin din zone rosii sunt bagati direct in carantina. De asemenea au fost montate corturi de triaj la intrarile de pe Vama de Vest. Centrele de carantinare din Judetele Timis, Arad, Bihor i-au preluat pe o parte dintre cei veniti, ceilalti au ajuns si ajuns la casele lor unde vor ramane in autoizolare 2 saptamani.”, scrie Rareș Bogdan.