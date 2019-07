Rareș Bogdan da de PAMANT cu Eugen Teodorovici: 'Am ieșit din UE și n-am aflat?'

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan dă de pământ cu Eugen Teodorovici, după ce ministrul Finanțelor a declarat că studenții care invață în România trebuie să fie obligați să rămână în țară.

"Am ieșit din UE și n-am aflat? Persoanele care condamnă situația aduc argumentul acesta: noi școlim pe banii noștri forță de muncă înalt calificată pentru vest. Da, sunt banii noștri, dar am o precizare: fondurile UE la care are România dreptul sunt banii contribuabililor din Germania, Franța, Italia etc. Ei s-ar putea întreba, la rândul lor, de ce să ajungă banii în România. Pe urmă: am semnat un Tratat în care acceptăm mobilitatea forței de muncă. În plus, în Constituție garantăm dreptul la muncă. Nu e condiționat. Iar argumente mai sunt. Eu vă întreb ceva: sunteți de acord că maniera cea mai eficientă de a ne ține tinerii în țară este să oferim condiții decente, în care promovările se fac pe merit, nu pe pile, posturile de ocupă datorită competenței, salariile sunt bune dacă se respectă niște criterii de performanță?", scrie Rareș Bogdan pe Facebook.