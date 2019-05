Rareș Bogdan, descusut pe toate parțile de Denise Rifai. Ce va face daca trece moțiunea de cenzura și e nevoie sa intre PNL la guvernare

Rareş Bogdan, liderul europarlamentarilor PNL, a declarat la Realitatea TV că va rămâne un an și jumătate la Bruxelles, dar a subliniat că, "dacă țara are nevoie de mine și în altă parte", atunci va analiza propunerea.

Totodată, Rareș Bogdan a dezvăluit că "PNL, având forța din PPE, poate să impună un vicepreședinte al Parlamentului European și s-au gândit la mine", dar a precizat că nu va accepta propunerea, fiindcă își dorește să facă totul treptat.

Redăm dialogul dintre moderatoarea emisiunii Legile Puterii, Denise Rifai, și Rareș Bogdan.

Denise Rifai: Dacă se întâmplă în România moțiune de cenzură și e nevoie să intre PNL la guvernare și ți se oferă un portofoliu aici, rămâi aici?

Rareș Bogdan: Nu.

Denise Rifai: Ei, cum nu?

Rareș Bogdan: Nu. Eu nu am ajuns la Bruxelles, ca să mă întorc la București. Voi veni la momentul oportun la București.

Denise Rifai: Românii te-au votat pentru că ai spus ce?

Rareș Bogdan: Pentru a fi reprezentantul lor, pentru că am spus fonduri europene, pentru că am spus că în democrație hoții stau la pușcărie...

Denise Rifai: În primul rând ai spus jos...

Rareș Bogdan: Jos corupții! Simplu! În democrație, hoții stau la pușcărie. A ajuns unul dintre ei, trebuie să mai ajungă și alții.

Denise Rifai: Deci, nu vrei o funcție în Guvernul României.

Rareș Bogdan: Nu! Nu pot să mint electoratul. Adică, mă duc și le spun că mă duc să fac ceva și apoi... A, dacă țara are nevoie de mine și în altă parte... La un moment dat, voi analiza. Dar, în următorul an și jumătate, nu voi analiza. Voi sta la Bruxelles, cumințel, și voi face treabă pentru România. Eu sunt un om mai mult decât decent și, chiar dacă uneori nu par, știu să am răbdare, știu să am decență, știu să îmi văd lungul nasului, știu să nu ard ca o lumânare. Abia acum am intrat în politică, nu poți să ai totul dintr-o dată. Trebuie să confirm și ca politician, încă nu am confirmat. Mă duc la Bruxelles pentru a reprezenta România, pentru a vă apăra când sunteți atacați de o putere care se crede discreționară și voi face multe lucruri pentru această țară. PNL, având forța din PPE, poate să impună un vicepreședinte al Parlamentului European și s-au gândit la mine. Este onorant, este o propunere, dar am foarte multă decență, foarte multă răbdare și vreau să fiu un europarlamentar și un politician cel puțin la fel de bun cum am fost și ca jurnalist. Deci, voi ști să am răbdare și să nu accept orice ce mi se oferă imediat.