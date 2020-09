Rareș Bogdan, despre inregistrarile cu Nicușor Dan: 'Nu cred ca scandalul il coboara in sondaje. Are șase procente peste Firea'

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a vorbit despre oferta electorală a liberalilor pentru Capitală și spune despre Nicușor Dan, independentul în jurul căruia a fost construită formula comună a PNL și USR-PLUS pentru București, că ar avea un avans de „șase procente peste Gabriela Firea”. Tot el a vorbit și despre scandalul legat de înregistrarea făcută publică de Dana Budeanu.

Nicuşor Dan, reacţie la denunţul depus de parlamentari PSD la DNA: 'Le-a luat ceva curaj să intre în clădirea aia. Acolo mulți pesediști intră, puțini ies'

„Vă spun o chestiune. E o chestiune foarte interesantă pe București. Dacă vreți, o discutăm puțin. Nicușor Dan a trecut în fața Gabrielei Firea, are în momentul acesta șase procente peste Gabriela Firea. Nu cred că scandalul care a fost ieri, alaltăieri îl coboară pe Nicușor Dan. Cred că lumea va merge pe opțiunea Nicușor Dan”.

„Cred că pur și simplu Nicușor Dan este persoana care a luptat fiind în ONG, apoi în Salvați Bucureștiul, și e perceput ca un om care vrea să schimbe orașul. Noi am fost extrem de raționali și am optat pentru domnia sa, iar în aceste alegeri – sigur că va conta mult prezența la vot, mobilizarea, ce se întâmplă în ziua votului, dar Nicușor are indiscutabil prima șansă, iar eu cred că va câștiga alegerile”, a mai adăugat prim-vicepreședintele PNL.